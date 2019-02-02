حرب بين نتنياهو ومندلبليت.. هذه تفاصيلها!



قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "إن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت رضخ كما يبدو للضغوط التي يمارسها اليسار ووسائل الاعلام (..) يتم اتخاذ أهم القرارات المصيرية في تاريخ الدولة بتهور والتي من شأنها أن تؤدي إلى صعود اليسار إلى الحكم.

وفي شريط فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك، أضاف نتانياهو: انه يتم بعجلة وتهور اتخاذ اهم القرارات المصيرية في تاريخ الدولة وهو أمرٌ من شانه ان يؤدي إلى صعود اليسار إلى الحكم.

ولفت رئيس الوزراء الى ان مسؤولين في النيابة العامة قالوا لصحيفة (غلوبس) إنه حتى لو أراد مندلبليت لعجز عن قراءة كافة مواد التحقيق وإنه يكتفي بقراءة تلخيصات وتقارير طاقم النيابة، متابعاً "نتانياهو يقول إن ما يحصل مناف للعقل".

وكان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قال "إنه لا مانع في نشر قراره بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من عدمه في جميع الملفات العالقة ضده او جزء منها حتى قبل الانتخابات"، موضحاً أنَّ هذه الخطوة تتوقف على نتائج جلسة المساءلة التي ستجرى لنتنياهو.

وفي رسالة بعث بها الى طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء بين المستشار القانوني للحكومة أن تأخير نشر القرار بشان ملفات نتنياهو في حال الانتهاء من الامعان فيها سيمس بمبدأ المساواة امام القانون وبمبدأ حق الجمهور في احاطته بقرارات مهمة من هذا القبيل.

وأوضح ان هذا الامر ينطبق على جميع الشخصيات العامة وانه لا نية لديه او رغبة في التأثير على نتائج الانتخابات، مشدداً على أنَّ المستشار مندلبليت على ان التعامل مع ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو يتم بصورة مهنية وموضوعية وان القرارات لن تتخذ الا استنادا للأدلة ووفق اعتبارات المصلحة العامة فقط.

وبدورهم، طالب وكلاء دفاع نتنياهو المستشار مندلبليت بان يستكمل التحقيق في الملفات المذكورة، وعلم انه هؤلاء يدرسون اللجوء الى محكمة العدل العليا لإجباره على تأجيل نشر قراره.