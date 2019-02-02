إصابة طبيب برصاص مجهولين في قلقيلية

أصيب طبيب من سكان مدينة قلقيلية، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، في بيان صحفي، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة حول قيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار صوب طبيب من سكان مدينة قلقيلية أثناء تواجده أمام عيادته في بلدة حبلة، جنوب شرق قلقيلية، ما أدى لإصابته بـ8 أعيرة نارية في قدميه، نقل إثرها إلى مستشفى بمدينة نابلس.

وأضاف ارزيقات أنه جرى تحريك قوة من المباحث للمكان، وقوة من الأجهزة الأمنية للمستشفى، مبينا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وضبطت الدراجة النارية، وما زال العمل مستمرا لإحضار الفاعل .