الأمم المتحدة تعهدت بالبدء بمشاريع التشغيل المؤقت وهنية إلى القاهرة منتصف الأسبوع

قالت صحيفة الاخبار اللبنانية ان الأمم المتحدة، قدمت تعهداً ببدء مشاريع التشغيل المؤقت ليستفيد منها عشرات الآلاف من المتعطلين من العمل قبل نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة العمل في غزة وعدد من المؤسسات الدولية.

كما أكدت استمرار إدخال المنحة القطرية للأسر الفقيرة (تشمل 94 ألف أسرة بواقع 100$ شهرياً)، مع وعود بزيادة عدد المستفيدين منها.

من ناحية ثانية، علمت «الأخبار» أن الوفد المصري قدم دعوة إلى هنية لزيارة القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، وهو المضمون الذي نقله عضو المكتب خليل الحية، لكن مصادر لمّحت إلى أن الزيارة ستكون محطة أولى ضمن جولة خارجية تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية، قد يكون من ضمنها روسيا.

إلى ذلك، أصيب نحو 32 فلسطينياً في فعاليات الجمعة الـ45 التي حملت عنوان «أسرانا ليسوا وحدهم» من «مسيرات العودة» على حدود القطاع. إذ قررت الفصائل استمرار الضغط الميداني على رغم جلسة الوسطاء، مع تخفيف زخم المواجهات، فيما كان ردّ جنود العدو بالاستهداف المباشر واضحاً.