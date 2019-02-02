الذهب يهبط

سجلت أسعار الذهب، الجمعة، هبوطا وسط إقبال من المستثمرين على المخاطرة في ظل حالة من التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري، على الرغم من أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة الأميركية أبقى المعدن الأصفر على مسار الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1316.95دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى منذ 26 أبريل عند 1326.30 دولار للأوقية وتتجه للزيادة 1.1 بالمئة هذا الأسبوع.

وأفادت رويترز بنزول الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة إلى 1317.10دولار للأوقية.

ومن بين المعادن الأخرى، استقر البلاديوم عند 1342.98دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 815.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.91 دولار للأوقية، بعدما كانت قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2018، عند 16.19 دولار للأوقية.