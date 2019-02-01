تربُع قطر على عرش آسيا يُثير فرحة عربية عارمة على مواقع التواصل

أثار فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا للعام 2019 فرحة عارمة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.
و دشن رواد وسم "قطر اليابان"، و حصل الوسم على مراتب متقدمة في عدد من الدول العربية، خلال المباراة، التي أقيمت عصر الجمعة، بالعاصمة أبوظبي، وفاز فيها العنابي بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.
وأظهرت مقاطع فيديو وتغريدات، دعم العرب للقطريين، خلال المباراة، واحتفائهم بالفريق القطري، مقدمين له التقدير والتحية على المستوى الذي ظهر به طوال البطولة، والتي استحق الفوز بلقبها عن جدارة.
وتعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.
و هذه بعض تغريدات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
تايم لاين قطري ????????????— مســئول شباك تويتر ®️ (@yosefahmed11) February 1, 2019
#قطر_اليابان pic.twitter.com/4z41aA3TtS
خلف كل هدف عظيم > > أكرم عفيف ????????— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 1, 2019
#قطر_اليابان #كأس_آسيا_2019 pic.twitter.com/n9KrnY1U3u
#قطر تصبح ثاني منتخب يسجل هدفين في الشوط الاول بنهائي كأس اسيا بعد الكويت في ١٩٨٠ التي سجلت هدفين في نهائي ١٩٨٠ عبر سعد الحوطي (٨) وفيصل الدخيل (٣٤)— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 1, 2019
نار نار نار .. نار يا حبيبي نار . #رؤوف_خليف #قطر_اليابان— وسيلة (@wassilaoulmi) February 1, 2019
#فيديو.. كويتيون يحتفلون بأهداف المنتخب القطري في مرمى اليابان #قطر_اليابان pic.twitter.com/2R3TzdfroW— الخليج الجديد (@thenewkhaleej) February 1, 2019
فيديو.. الجمهور #العماني يساند المنتخب القطري في مدرجات الملعب pic.twitter.com/YEB6wCMEEw— الخليج الجديد (@thenewkhaleej) February 1, 2019
كالعادة ..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 1, 2019
أهل #عمان الكرام ..
جماهير عمانية ..
تزحف لتشجيع #منتخب_قطر
والله أنكم عظام كرام ..
كتاريخ وحضارة سلطنتكم العظيمة ..#كأس_آسيا2019 #قطر #عمان #سلطنة_عنان #قطر_اليابان pic.twitter.com/X2mqTAGbfl
لست من هواة متابعة كرة القدم، لكن بأمانة الفريق القطري يستحق المتابعة والتقدير، أداء مميز في الميدان، وروح رياضية عالية، وأداء مُبهر يستحق المتابعة.— أدهم أبو سلمية #غزة ???????? (@adham922) February 1, 2019
#قطر_اليابان