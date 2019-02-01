تربُع قطر على عرش آسيا يُثير فرحة عربية عارمة على مواقع التواصل

أثار فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا للعام 2019 فرحة عارمة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

و دشن رواد وسم "قطر اليابان"، و حصل الوسم على مراتب متقدمة في عدد من الدول العربية، خلال المباراة، التي أقيمت عصر الجمعة، بالعاصمة أبوظبي، وفاز فيها العنابي بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.

وأظهرت مقاطع فيديو وتغريدات، دعم العرب للقطريين، خلال المباراة، واحتفائهم بالفريق القطري، مقدمين له التقدير والتحية على المستوى الذي ظهر به طوال البطولة، والتي استحق الفوز بلقبها عن جدارة.

وتعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.

و هذه بعض تغريدات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي

#قطر تصبح ثاني منتخب يسجل هدفين في الشوط الاول بنهائي كأس اسيا بعد الكويت في ١٩٨٠ التي سجلت هدفين في نهائي ١٩٨٠ عبر سعد الحوطي (٨) وفيصل الدخيل (٣٤) — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) February 1, 2019

نار نار نار .. نار يا حبيبي نار . #رؤوف_خليف #قطر_اليابان — وسيلة (@wassilaoulmi) February 1, 2019

فيديو.. الجمهور #العماني يساند المنتخب القطري في مدرجات الملعب pic.twitter.com/YEB6wCMEEw — الخليج الجديد (@thenewkhaleej) February 1, 2019