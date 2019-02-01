د. خليل الحية: هنية يترأس وفداً من حركة حماس إلى القاهرة هذا الأسبوع

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. خليل الحية، أن رئيس المكتب السياسي لحركته، اسماعيل هنية سيرأس وفداً الى القاهرة هذا الاسبوع.

و قال هنية في تصريح له مساء الجمعة "إنّ وفدًا من قيادة الحركة برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيّة سيتوجه إلى القاهرة هذا الأسبوع؛ لبحث مجمل الحالة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسُبل مواجهة التحديات وترتيب البيت الداخلي".

وأشار إلى أن زيارة "حماس" إلى القاهرة سيتم من خلالها "استكمال القضايا (رفض الإفصاح عنها) التي تم بحثها اليوم مع الإخوة المصريين، والأمم المتحدة".

وصباح اليوم، عُقد لقاء ثلاثي بين قيادة حركة "حماس" والمبعوث الأممي "نيكولاي ملادينوف"، ومسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق.

ووصف رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية اللقاء الثلاثي بـ"الحسّاس وغير المسبوق".

وأوضح "هنيّة" في كلمة مقتضبة خلال افتتاح مسجد بمدينة غزة، أن اللقاء يؤشر لأمرين، "الأول يتعلق بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني في بعده السياسي"، لافتًا إلى أن الأمر الثاني "يتعلق بالاهتمام والمتابعة من العناصر الثلاثة (الأمم المتحدة ومصر وقطر) التي تتحرك خلال الفترة الماضية بخصوص قطاع غزة إلى جانب عديد من الدول الأوربية". في إشارة منه إلى تفاهمات مسيرات العودة وكسر الحصار.