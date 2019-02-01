عباس وهنية يهنئان أمير قطر بفوز بلاده ببطولة كأس أمم آسيا

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بفوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسرنا أن نتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019، راجين لكم ولشعبكم، بهذه المناسبة، المزيد من النجاحات والتقدم والرخاء".

و من جانبه اجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه بفوز منتخب بلاده التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم 2019.

أشاد رئيس الحركة بجهود لاعبي المنتخب القطري والفوز الكبير الذي حققوه، متمنيًا مزيدًا من الإنجازات الرياضية لدولة قطر.