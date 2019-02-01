قيادات فلسطينية تهنئ قطر بتتويجها بطلاً لكأس آسيا 2019

هنأت قيادات فلسطينية، مساء يوم الجمعة، قطر، بتتويج منتخبها الكروي الأول لكرة القدم، بلقب كأس أمم آسيا 2019، إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "مبروك لقطر هذا الفوز المستحق على اليابان، وعودتهم بكأس أسيا لكرة القدم".

فيما قال سامي أبو زهري القيادي في حماس: "نهنئ قطر فوزها بكأس آسيا لكرة القدم"، موضحا أن "الفلسطينيين يشعرون بالاعتزاز بهذا الانجاز الكبير".

بدوره، قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "ألف مبروك للمنتخب القطري بتحقيق كأس اسيا ٢٠١٩"، مضيفا : "كتيبة العنابي رفعت رؤوس كل العرب".

وتابع عريقات عبر (تويتر) : "فعلا اشعر بالفخر والاعتزاز. مبروك للأشقاء فى دولة قطر، اميرا وحكومة وشعبا".

يذكر، أن المنتخب القطري حصد اليوم لقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هزم نظيره الياباني البطل السابق في أربع مناسبات، بهدفين دون مقابل، ليؤكد أنه يستحق لقب نسخة 2019، بعدما هزم العديد من المنتخبات المميزة خلال مسيرته في البطولة، على غرار كوريا الجنوبية والإمارات والعراق.