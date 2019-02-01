مصرع شاب واصابة آخر اختناقا داخل مكتب في الخليل

لقي شاب (20 عاما) من سكان بلدة ترقوميا غرب الخليل مصرعه واصيب آخر (21 عاما) من سكان مدينة الخليل، اليوم الجمعة، نتيجة تعرضهما للاختناق اثناء قيامهما بإشعال منقل داخل مكتب في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل وفقا للمعلومات الاولية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يتعلق بوجود حالات اختناق داخل مكتب وسط مدينة الخليل. وعلى الفور تحركت للمكان دوريات الشرطة وطواقم الاسعاف لإنقاذ المصابين وللوقوف على ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات بانه قد تم نقل الشابين الى المستشفى. وأعلن الاطباء عن وفاة احدهما متأثرا بإصابته الخطيرة. وما زال الآخر يتلقى العلاج ووصفت اصابته بالخطيرة .

وتم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.