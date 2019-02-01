23 إصابة برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة في مسيرة العودة

أصيب23 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في الجمعة الـ 44 لمسيرة العودة تحت عنوان جمعة "أسرانا ليسوا وحدهم، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن عشرات الآلاف من المواطنين شاركوا في مخيمات العودة الخمسة على طول شرق قطاع غزة من جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً.

وأوضح، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين والرصاص الحي، مما أدى لاصابة 23 مواطناً بالرصاص بينهم مسعف وامراة مسنة إلى جانب العشرات بالاختناق. بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة.

ونقل مراسلنا عن شهود عيان قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق محافظات غزة حيث تتواجد مخيمات العودة.

وتبدأ مسيرات العودة اليوم الجمعة بينما يتواجد وفد المخابرات المصرية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف حيث لازالت تجري مشاورات مع حركة حماس.