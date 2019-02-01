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قرعة كأس الملك تسفر عن "كلاسيكو" الريال وبرشلونة في نصف النهائي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:27 - 01 فبراير 2019
كأس الملك كأس الملك
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أسفرت قرعة دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت قبل قليل في إشبيلية، عن مواجهات مثيرة، أبرزها نزال الكلاسيكو، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني بين ريال بيتيس وفالنسيا.

وستقام مباراتي ذهاب نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، 6 فبراير، فيما ستقام مباراتي العودة في 27 من الشهر ذاته، وبخصوص "الكلاسيكو" ستقام مباراة الذهاب في ملعب "الكامب نو" ، على أتن تقام مباراة العودة في "البيرنابيو".

وبعد هذه القرعة، سيكون عشاق كرة القدم الإسبانية على موقعد مع 3 مباريات الكلاسيكو في ظرف شهر من الزمن، بالإضافة إلى مباراتي "كلاسيكو" في ظرف أقل من 4 أيام، إذ ستقام مباراة أخرى عن الدوري الإسباني الممتاز في الثاني من شهر مارس القادم.

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