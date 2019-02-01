موجة سخط بعد السخرية من النجم المصري محمد صلاح في برنامج تلفزيوني

تناولت قناة تونسية في أحد برامجها المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بطريقة كوميدية ساخرة، وهو ما أثار غضب الكثير من عشاق ومتابعي الفرعون المصري.

وأثارت سخرية برنامج يسمى "أمور جدية"، المذاع عبر فضائية "الحوار التونسي" من محمد صلاح، استياء وغضب آلاف المصريين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي، وهاجم الآلاف الصفحة الرسمية للقناة التونسية.

وعلق محبو الفرعون المصري بغضب على منشور القناة، بسبب السخرية من أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية في الوقت الحالي، كما اتهموا القناة بمحاولة إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والتونسية.

وكان البرنامج استعان بشخص يرتدي "تي شيرت" محمد صلاح ويرتدي "باروكة شعر"، ودخل الاستوديو وظلوا يسخرون منه.

وعرض البرنامج صورا لصلاح وعلق عليها الشاب الذي يرتدي الـ"تي شيرت" الخاص به، وسأله عن سر تربية صلاح لشعره ليجيبه: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت، وأنا مش عايز أقتل القمل" ليرد عليه المذيع: "الله على أخلاقك يا فخر العرب".

وهاجم المذيع اللبناني طوني نصراني البرنامج التونسي، واعتبره تهجما مجانيا على لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أن كل العرب يحبون صلاح.

وكان هذا البرنامج قد سخر من رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور العام الماضي، قبيل مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الأخير في تونس.

وتعمد الكوميدي وسيم الحريصي، الاتصال بمرتضى منصور وإيهامه بأنه أحد مسؤولي الترجي، معبرا له عن تذمره من أداء حكم مباراة نهائي ذهاب أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في محاولة لاستمالته، ودفعه لمهاجمة الأهلي وسط ضحكات الحاضرين.