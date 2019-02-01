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طهران لم تطلب من موسكو بيعها "إس-400"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:16 - 01 فبراير 2019
منظومة اس 400 الدفاعية منظومة اس 400 الدفاعية
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قال السفير الروسي لدى إيران ليفان جاغاريان لوكالة "نوفوستي"، إن طهران لم تطلب من موسكو تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وأضاف السفير: "حسب علمي، لم يتقدم الشركاء الإيرانيون بطلب شراء "إس-400".

وشدد السفير الروسي على أن موسكو تلتزم بشكل صارم بجميع بنود الرقابة على الصادرات عند توريد الأسلحة لإيران.

وقال في مجال رده على سؤال عن وجود مباحثات حول توريد دبابات "تي-90" ومقاتلات "سو-30" الروسية إلى إيران: " بشكل عام، تعاوننا في المجال العسكري والتقني مشروط ببعض القيود الواردة في الاتفاق بين إيران والسداسية الدولية في إطار الاتفاق النووي مع طهران، وبقرارات مجلس الأمن الدولي في هذا المجال. نعتزم التقيد بشكل صارم بكل الالتزامات الحالية في ما يتعلق بمراقبة التصدير وعدم الانتشار".

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