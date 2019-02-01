رسالة مهمة من الهيئة العليا لأسرى الجهاد إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة

وجهت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رسالة محبة وفخر لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الجمعة: "نقف خجلاً أمام أبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد الصابر المرابط، فرغم معاناتكم والحصار المفروض عليكم إلا أنكم لم تتركوا أبنائكم واخوتكم الاسرى في سجون الاحتلال، فوالله لا ندري ما نقول سوى يا ليتنا كنا معكم ونستطيع أن نخفف جزءا من ألمكم".

وأضافت الهيئة في بيانها: "إذا كانت القدس دُرة تاجنا فأنتم والله يا أهل قطاع غزة، القلب النابض لهذه الأمة الذي ما زال يهز ما بقي لها من ضمير ويصوب لها البوصلة".

فيما وجهت رسالة إلى أبناء شعبنا في الضفة المحتلة والأمتين العربية والإسلامية قالت فيها:" غزة التي تقف معنا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط بل عن شرف هذه الأمة وعن أقدس مقدساتها وعما تبقى لها من كرامة، وإن من يترك غزة فهو بالحقيقة يترك نفسه ومقدساتها، فكل العار أن تترك غزة وحدها تواجه مصيرها".

وأشارت إلى أن كل الجهود التي تبذل من الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ولحصار قطاع غزة ومقاومته سيذهب هدراً أمام جهود أهلنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية، قائلة: "من باع لله روحه لا يهمه الثمن".