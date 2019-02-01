اليوم نهائي كأس أسيا بين منتخبي قطر واليابان

من المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة، المباراة النهائية في بطولة كأس اسيا بملعب "مدينة زايد الرياضية" والتي تجمع بين منتخبي اليابان وقطر.

وتنطلق مباراة اليابان وقطر في تمام الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القدس، السادسة مساء بتوقيت الإمارات وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر على القناة المفتوحة وMAX HD1 وMAX HD2.

وصعد منتخب اليابان لنهائي كأس أسيا بعد الفوز الذي تحقق على إيران بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما تغلب منتخب قطر على الإمارات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "محمد بن زايد".

احصائيات

منتخب اليابان يخوض النهائي الخامس في تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس اسيا وسبق وأن توج باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، وتمكن من تحقيق 6 انتصارات طوال مشواره في النسخة الحالية من المسابقة.

أما منتخب قطر الذي حقق 6 انتصارات أيضاً على مدار مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس اسيا، يخوض المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة القارية.

وتعد هذه المواجهة الخامسة التي تجمع بين منتخبي قطر واليابان في بطولة كأس اسيا، حيث فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.