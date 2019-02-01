القيادي المدلل: "أسرانا ليسوا وحدهم" رسالة شعبنا للعالم للتحرك لإنقاذ أسرانا

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها "سرايا القدس" لن يهدأ لها بال ولن يغمض لها جفن طالما أن هناك أسيراً فلسطينياً واحداً داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأوضح القيادي المدلل في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم"، أن العنوان الذي تحمله مسيرة العودة الكبرى في الجمعة الـ45 "أسرانا ليسوا وحدهم" تأكيداً على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى الأسرى داخل السجون الإسرائيلي، مشدداً على أن المعركة التي يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال هي معركة الكل الفلسطيني ويجب علينا جميعاً أن نقف مع أسرانا وندعمهم بكل الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حقوق الأسرى الإنسانية والحياتية داخل المعتقلات وسط صمت معيب "عربي واسلامي ودولي ومنظمات تدعي الإنسانية والحقوقية"، مشدداً على أن شعبنا الفلسطيني لن يصمت على الانتهاكات الإسرائيلية بحق أسرانا البواسل.

وأوضح أن الهدف من الضغط على الأسرى وانتهاكات حقوقهم داخل المعتقلات هو محاولة "إسرائيلية" لكسر روح المقاومة لدى أسرانا الأبطال، قائلاً: "هذه الروح الوطني العالية التي يتمتع بها الأسرى لن تُكسر ولن تهزم وستظل تقاتل المحتل حتى التحرير".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني مصممٌ على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار للحفاظ على أهم عناوين القضية الفلسطينية والأسرى الأبطال أحد العناوين الرئيسية التي لا يمكن لشعبنا أن يترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن الفعاليات من أجل أسرانا مستمرة في كل لحظة وفي كل يوم وسيظل شعبنا يحمل الهم والجرح حتى تحرير أسرانا من قيد السجان.

ومن المقرر أن يشارك الآلاف من جماهير شعبنا الفلسطيني في الجمعة الـ45 من مسيرات العودة وكسر الحصار عصر اليوم (1/2/2019) على طول حدود قطاع غزة تحت عنوان "أسرانا ليسوا وحدهم" تأكيداً على تمسك أبناء شعبنا بالحرية الكاملة لأسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

وكانت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي شنت بداية العام الحالي عملية تفتيش للأقسام المختلفة داخل سجن "عوفر" بحجة العثور على هواتف خليوية، والاعتداء على الأسرى بوحشية مما دفع الأسرى للدفاع عن أنفسهم، الأمر الذي أدى إلى استدعاء قوات القمع بشكل مكثف والاعتداء على الأسرى الأبطال وأصيب خلالها أكثر من 140 أسيراً بينها إصابات بالكسور والرضوض والاختناق.

ولا تزال معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة معتقل مجدو يشهد توترا حذرا، بعد إغلاق الاحتلال لقسم ( 6 ) داخل المعتقل، احتجاجا على استمرار إدارة المعتقل عزل الاسير محمد الشافعي من مخيم بلاطة في محافظة نابلس، والذي تعرض لاعتداء وحشي من قبل السجانين قبل أسبوع، أدى الى فتح رأسه ونزفه للدماء بغزارة.