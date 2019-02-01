عباس يلتقي وفداً اقتصادياً إسرائيلياً ويؤكد موقفه الثابت على "حل الدولتين"

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، في رام الله، مساء أمس الخميس، وفداً اقتصادياً إسرائيليا ضم ثلاثين اقتصاديا من مؤسسة "كسر الجمود الاسرائيلية" برئاسة رجل الاعمال شموئيل ميتار.

وأكد عباس خلال اللقاء، على موقفه الثابت بالعمل من أجل تحقيق (حل الدولتين)، لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها "شرق" القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

بدوره قال رئيس الوفد الإسرائيلي: "إن الإسرائيليين يدعمون حل الدولتين، ويتمنون تحقيق السلام، وأن مؤسسة "كسر الجمود" كتجمع للاقتصاديين تعمل وتدعم حل الدولتين، والذي يمثل الحل الوحيد للطرفين" وفقاً لقوله.