توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خان يونس

توغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عدة أمتار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بان 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم من بوابة موقع "كيسوفيم" شرق مدينة خان يونس تجاه أراضي المواطنين الزراعية، موضحاً بأنها الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف الأراضي الزراعية مما أدى إلى أضرار كبيرة في أراضي المواطنين.

يُشار إلى ان آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل شبه يومي في أراضي المواطنين شرق قطاع غزة، وتقوم بتجريف الأراضي الزراعية بحجة استعداداها لمواجهة المتظاهرين السلمين ضمن مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.