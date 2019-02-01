طقس فلسطين: أجواء باردة والحرارة أعلى من معدلها العام 

توقع "طقس فلسطين" أن يكون الطقس اليوم الجمعة، صافياً إلى غائم جزئي، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم غدٍ السبت، فلا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباَ صافٍ، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الأحد القادم توقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى قليل الغيوم، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الاثنين، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الاحساس بالبرودة.

بينما يوم الثلاثاء المقبل، فقد أشار طقس فلسطين إلى أن تغير كبير سيطرأ على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مما يزيد الاحساس بالبرودة.