فتح تصدر توضيحا بشأن اسماء وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة 2019



أصدرت حركة فتح، اليوم الخميس، توضيحا هاما بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وقال المتحدث باسم الحركة وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، إن "كل ما يتم تداوله من اسماء حول الحكومة عار عن الصحة".

ودعا القواسمي إلى "عدم تناقل الاخبار التي تثير البلبلة".

وتجري حركة فتح مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة، التي لن تشمل حركة حماس.

وأبدت عدة قوى وفصائل معارضتها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الاحمد أن تحركات تشكيل حكومة فصائل منظمة التحرير بدأت منذ يومين، مشيرا إلى أن "فصائل منظمة التحرير تدعو إلى تشكيل هذه الحكومة منذ عدة سنوات بسبب عدم ارتياحهم للحكومات التي أعقبت الانقسام".

وأشار الاحمد إلى أن حركته تمسكت بحكومة الوفاق الوطني ليبقى هناك أملا لإنهاء الانقسام، مستدركا:" ولكن بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود ورفض حماس تسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه الحكومة".

وحول موقف حركة حماس قال الاحمد:" إذا استعدت حماس لتسليم حكومة التوافق مسؤولياتها في غزة عبر مصر، قبل صدور مرسوم تشكيل هذه الحكومة، سنوقف تشكيلها".

وتابع:" واذا شكلت الحكومة وبعد ساعات من تشكيلها أبدت حماس استعدادها لتسليم الحكومة ادارة شؤون غزة وانتهت الحكومة الموازية، فإننا مستعدون لإعادة النظر في تشكيل الحكومة، أو أن تتوسع لتضم حماس وتصبح حكومة وحدة وطنية ليتم التحضير للانتخابات.