منع والدة أشرف نعالوة من مصافحة نجلها أثناء المحاكمة في "عوفر"

منعت محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس، والدة الشهيد أشرف نعالوة منفذ عملية "باركان" من مصافحة نجلها المعتقل خلال جلسة محاكمة لهما اليوم رغم جلوسها بالقرب منه.

ويظهر شريط الفيديو نشره موقع "واللا" العبرية، دخول والدة نعالوة إلى قاعة المحكمة وطلبت السماح لها بمصافحته وحين اقترابها منه سحب إحدى السجانات يدها ومنعتها من ذلك بعد أن رفض قاضي المحكمة".

وتخلل شريط الفيديو هجوماً لفظياً من والد المستوطنة القتيلة في عملية "باركان" كيم يحزقيل على شقيق أشرف نعالوة خلال المحكمة بالقول: "أنا كابوسك وألقى نظرة على وجهي لأنك لن تنساه....".

وأشار موقع واللا إلى أنه خلال جلسة الاستماع قال الدفاع إن والدة أشرف نعالوة لم تكن تعلم بأنه سينفذ عملية.

وحسب ما ذكره الدفاع: "اتصلت هاتفياً بابنها ليعود للمنزل مبكراً حتى لا يتأخر عن العمل، لذا لم تكن تعرف عن تخطيطه للعملية رغم علمها بامتلاكه السلاح".