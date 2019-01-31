ملادينوف يكشف تفاصيل اجتماعه مع عريقات في رام الله



اجتمع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الخميس، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مدينة غزة.

وبحث عريقات مع ملادينوف العديد من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وقال ملادينوف في تغريدة:" اجتمعت اليوم مع الدكتور صائب عريقات لمناقشة مجموعة من المواضيع من ضمنها قرار اسرائيل عدم تجديد ولاية بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH) التي ساهمت بحفظ الهدوء في منطقة شديدة الحساسية، بما في ذلك موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية".

ومن المرجح أن يصل ملادينوف إلى قطاع غزة غدا الجمعة.