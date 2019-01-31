النقابة: مالية غزة وعدت ببذل جهدها لصرف الدفعة بانتظام

قال نقيب الموظفين بغزة يعقوب الغندور إن وزارة المالية وعدت ببذل كل جهد لصرف الدفعة الشهرية بانتظام بما لا يتجاوز العاشر من كل شهر.

وذكر الغندور في تصريح صحفي، أن النقابة عقدت اجتماعًا صباح اليوم مع الوزارة لتحقيق جملة من مطالب الموظفين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع المالية على صرف زيادة للموظفين المحجوبين من المنحة القطرية بنسبة 10% على مدار 3 دفعات قادمة لمساواتهم بالموظفين الذين استفادوا منها.

وأشار الغندور إلى أنه تم التفاهم على إطلاق نظام محوسب خلال أيام لتسهيل استفادة الموظفين من مستحقاتهم كمعاملات الترخيص والطابو والمحاكم.

وبين أن قانون التقاعد لموظفي غزة مطروح للدارسة لدى الجهات المختصة، ولم تصدر تعليمات بتنفيذه حتى اللحظة.

وأكد الغندور أن وزارة المالية تحدثت بإيجابية عن تثبيت الموظفين العاملين على بند العقود، ويتم دراسة ملفاتهم لدى الجهات المختصة.

ولفت إلى أن المالية وعدت بالمساهمة مع النقابة للضغط على إدارة البنوك لتعديل سياساتها تجاه خصومات المرابحات بما يتلاءم مع قيمة الدفعة المالية.