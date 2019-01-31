يديعوت تكشف السر وراء زيارة وفد المخابرات المصرية لقطاع غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الوفد الأمني المصري وصل إلى قطاع غزة اليوم الخميس لتحقيق عدة أهداف.

وذكرت الصحيفة أن وصول الوفد يهدف إلى إجراء مناقشات مع قيادة حركة حماس حول استمرار تفاهمات التهدئة مع "إسرائيل".

وأشارت إلى أن الوفد وصل اليوم الخميس قبل بدء المظاهرات الأسبوعية عند السياج غداً الجمعة، بعد تخوفات من أن تخلي حماس التزماتها بكبح المظاهرات والمواجهات عند الحدود بعد تغيير الخطوط العريضة في المنحة القطرية، حسب زعمها.

وأضافت الصحيفة: "يبدو أن توقيت وصول الوفد يهدف إلى إبقاء المظاهرات عند حدود قطاع غزة مقيدة".