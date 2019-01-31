الاتحاد الأوروبي يدعم المزارعين الفلسطينيين بـ2.37 مليون يورو

قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة جديدة بمبلغ 2.37 مليون يورو لدعم المزارعين الفلسطينيين والمشاريع الزراعية في الضفة الغربية، كمساهمة لصالح برنامج مساعدة الزراعة في الضفة الغربية الذي تنفذه السلطة الفلسطينية.

وقال الاتحاد، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن عدد المزارعين الفلسطينيين والمشاريع المستفيدة من هذه المساهمة الجديدة يصل إلى 241 مزارعا ومشروعا زراعيا تضررت بالاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن هذا الدعم يساعد المزارعين على البدء من جديد وترميم أو استبدال مشاريعهم المتضررة من خلال الأنشطة المختلفة، بما فيها اقتناء المعدات الزراعية وإعادة استخدام الأراضي والقيام بأعمال البنية التحتية الصغيرة الأخرى، مضيفًا "بهذا يصل مجموع عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن إلى 365 مزارعا".

بدروه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إن الإنتاج الزراعي هو قطاع حيوي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ويعتبر الدعم المقدم إلى هذا القطاع ضروريا لبناء الدولة الفلسطينية العتيدة ذات الاقتصاد القابل للحياة".

وأضاف "في هذا الاطار، يقوم الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في برامج تديرها السلطة الفلسطينية لدعم المشاريع الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ويصل حجم الدعم المالي الكلي من خلال برنامج مساعدة الزراعة في الضفة الغربية إلى 7 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين المؤهلين من هذا البرنامج إلى حوالي 450 مزارعا في الضفة الغربية، حيث يجري التركيز على مناطق "ج"، وفق البيان.

ويٌدار هذا البرنامج من قِبَل وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتتم الدُفعات من خلال وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية عبر شبكة من البنوك المحلية في الضفة الغربية.