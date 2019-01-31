برشلونة يفرط بسواريز

أعلن ناديا برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي، الخميس، توصلهما إلى اتفاق بشأن إنتقال لاعب برشلونة الشاب، دينيس سواريز، إلى النادي اللندني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد النادي الكتالوني متصدر "الليغا" أن فريق "المدفعجية" يملك خيار شراء سواريز بعد انتهاء الإعارة.

واستغرب الكثيرون صفقة الانتقال لأحد أبرز مواهب برشلونة الصاعدة في الأعوام الأخيرة، واعتبر البعض منهم أن انتقال سواريز هو تفريط في لاعب مهم.

وخاض سواريز (25 عاما) 71 مباراة بقميص برشلونة منذ وصوله للفريق الرديف عام 2013، ولاحقا تمت إعارته إلى كل من إشبيلية (2014-2015) وفياريال (2015-2016) قبل أن يعود إلى كتالونيا، لكنه لم يخض هذا الموسم سوى 8 مباريات.

وارتدى سواريز قميص منتخب بلاده مرة واحدة، خلال مباراة دولية ودية أمام البوسنة في مايو 2016.

وسيلعب سواريز في أرسنال تحت إشراف مدربه السابق في إشبيلية، أوناي إيمري، الذي علق على وصول لاعبه الجديد قائلا "هو لاعب أعرفه جيدا، وقد عملت معه في إشبيلية. سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية. سيكون بامكانه مساعدة الفريق".

وبحسب الصحافة البريطانية، ما زال أرسنال في بحث متواصل عن لاعب هجومي ثان، وقد حاول النادي اللندني التعاقد مع جناح إنتر ميلان الكرواتي الدولي، إيفان بيريسيتش، والجناح البلجيكي، يانيك كاراسكو، الذي يلعب في داليان ييفانغ الصيني.