تعرف على آخر صفقات برشلونة الشتوية

يستعد نادي برشلونة الإسباني لإبرام آخر صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من خلال التعاقد مع غابرييل نوافيز مهاجم ساو باولو البرازيلي.

وكان برشلونة قد أبرم 4 تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع كل من جيسون موريلو, وكيفين برنس بواتينغ, وفرينكي دي يونغ, وجان كلير توديبو.

وأكدت تقارير برازيلية نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن نوافيز اتجه إلى إسبانيا الأربعاء، تمهيدا للخضوع للكشف الطبي في برشلونة والانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الحالية.

واتفق النادي الكتالوني مع ساو باولو على ضم اللاعب على سبيل الإعارة مدة موسم واحد حتى نهاية الموسم المقبل، مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.

ويتجه برشلونة لإعارة نوافيز مدة 6 أشهر بعد الحصول على خدماته، على أن يعود إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليشارك معه في الموسم الجديد.