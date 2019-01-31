"الجهاد"  تستقبل ابنها المحرر نصر جوابرة

قدم وفد من محرري الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية التهاني الحارة لعائلة جوابرة أثناء استقبال ابنهم الأسير نصر جوابرة بمدينة نابلس مساء أمس الأربعاء 30-1-2019 عقب إفراج قوات الاحتلال الصهيوني عنه.

وقال الشيخ خضر عدنان في منزل ذوي المحرر: أن الشعب الفلسطيني يحيى في أيامه وساعاته بين الألم والأمل فبُعَيد ساعات قليلة من قتل الاحتلال للشهيدة سماح مبارك بدم بارد، وحملات الاعتقالات جاء استقبال الأخ نصر جوابرة اليوم فأهلا به عزيزا بين أهله وشعبه في جبل النار والنور والثورة"

ومن جهته وصف الأسير جوابرة الأسرى في سجون الاحتلال بأنهم أصحاب رسالة وأصحاب رسالات ومبادئ حملوا على عاتقهم تحرير فلسطين ويتوجب على الشعب الفلسطيني بأكمله أن يعزز صمودهم وصمود ذويهم حتى نيل حريتهم".