الاتحاد المصري يرد على انتقاد وتهديد "بيراميدز"

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكافة الأندية المشاركة في مسابقاته، ووقوفه منها جميعا على مسافة واحدة "فعلا وليس قولا"، وذلك عقب بيان لنادي بيراميدز شن فيه هجوما حادا على الاتحاد، بسبب عدم انتظام جدول مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف الاتحاد المصري، في بيان نشره على صفحاته الرسمية على فيسبوك، أنه "لا يخفى على أحد أن مسابقة الدوري الممتاز الحالية تمر بموسم استثنائي نظرا لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا الموسم، والحرص على المشاركة الفعالة للأندية المصرية في البطولات العربية، وهو الأمر الذي عرضه السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد على جميع الأندية المشاركة في الدوري قبل انطلاقه".

ويأتي بيان الاتحاد ردا على تهديد نادي بيراميدز باللجوء إلى اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف)، لـ"حفظ حقوق الفريق الأول لكرة القدم، في حالة عدم التزام الاتحاد المصري بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص". وينتقد النادي، عدم انتظام مباريات الدوري المحلي.

لكن الاتحاد المصري، رد قائلا: "اتفق الجميع على مواجهة التحدي الصعب من أجل أن تبقى مسابقة الدوري الممتاز بشكلها المعتاد من مجموعة واحدة، وسط جهد كبير من لجنة المسابقات ورئيسها الذي يحظى بثقة اتحاد كرة القدم ويتمسك بالعمل متطوعا رغم أعباء المسؤولية".

وجاء في البيان أن "الاتحاد وهو يقدر سعي جميع الأندية من أجل مصالحها، فإنه في الوقت نفسه يسعى للمحافظة على مصلحة المسابقة أيضا مهما كان حجم الصعاب التي تواجهها، ووفق نظامها المعمول به والملزم للجميع، وذلك انطلاقا من واقع مسؤولياته في إدارة مسابقاته، وتبعيتها الخالصة له".

وأكد الاتحاد على استمرار سياسته "المعهودة بالانفتاح على الأندية كافة التي يعتبرها شركاء له، ويهدف إلى الحفاظ على مصالحها جميعا، راجيا أن يقدر الجميع معطيات الظروف الراهنة".

وكان بيراميدز قال في بيانه، الأربعاء "من غير المعقول أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني للدوري، وحتى الآن لم تخض أندية أخرى مباريات في الدور الأول للمسابقة"، في إشارة على ما يبدو إلى الأهلي حامل اللقب، الذي تأجلت له مباريات بالجملة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.