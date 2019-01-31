بعد الإصابة.. نيمار يقرر الذهاب لبرشلونة و"يثير الجدل"

قرر النجم البرازيلي نيمار العودة "لبيته القديم"، برشلونة، للتعافي من إصابته القوية التي تعرض لها قبل أسبوع، مما أثار "الجدل" بشأن إمكانية عودته للنادي "الكتالوني".

وتعرض النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، للإصابة الأسبوع الماضي خلال لقاء فريقه باريس سان جرمان وستراسبورغ ضمن منافسات كأس فرنسا لكرة القدم.

وقرر نجم باريس سان جرمان البدء بمرحلة إعادة التأهيل في برشلونة، قبل العودة لباريس وبدء العلاج المكثف.

وقرر نيمار بعد استشارة الطبيب البرازيلي رودريغو لاسمار، اتباع طريقة العلاج التصاعدي وتجنب إجراء عملية جراحية، مما قد يبقيه خارج الملاعب فترة أطول.

وأثار قرار نيمار بالذهاب لبرشلونة لبدء إعادة التأهيل الجدل، خاصة وأن النادي الباريسي وفر له أطباء بارزين للعلاج.

وأثيرت أنباء حول اقتراب نيمار من العودة لفريقه السابق برشلونة، بعد إشاعات ظهرت عن عدم رضاه مع فريقه الجديد باريس سان جرمان.