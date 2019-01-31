أسعار المحروقات والغاز لشهر شباط

أعلنت وزارة المالية والتخطيط- الادارة العامة للبترول- أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في كافة أنحاء الوطن اعتباراً من يوم الجمعة الأول من شباط.

وأوضحت الوزارة أن على اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار أدناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي لكل ليتر:

سولار: 4.98 شيقل

بنزين 95: 5.85 شيقل

بنزين 98: 6.47 شيقل

كاز: 4.98 شيقل

اسعار الغاز:

اسطوانة غاز (5 كغم) 27 شيقل

اسطوانة غاز (12كغم) 64 شيقل

اسطوانة غاز ( 48 كغم) 256 شيقل

ملاحظه:

- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل فقط.

- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.