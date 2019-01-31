الذهب عند ذروته في 8 أشهر

قبعت أسعار الذهب، الخميس، قرب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمييكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش. وكان سعر المعدن الأصفر صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1318.60 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري للذهب 2.8 بالمئة منذ بداية الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير أمس، لكنه قال إنه سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجددا هذا العام في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية أخرى، بعدما أصدر مجلس الاحتياطي بيانه الذي يتسم بالحذر، بحسب وكالة "رويترز".

وعادة ما يرتفع الذهب بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة، الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1360.50 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1434.50 دولار في 17 يناير كانون الثاني.

وانخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.01 دولار للأوقية، بعدما لامست 16.10 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2018.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 811.50 دولار للأوقية.