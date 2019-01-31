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الخارجية الروسية: مازال هناك خطر حدوث صراع مسلح في فنزويلا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:23 - 31 يناير 2019
وزارة الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا مازال قائما.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس: "لسوء الحظ، لا يمكننا القول أن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا قد انقضى. لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التدخل المباشر للقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة."

وأضافت: "نشرت وسائل الاعلام ملاحظات منسوبة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، تفيد بوجوب إرسال نحو 5000 جندي أمريكي إلى الدول المجاورة لفنزويلا ".

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