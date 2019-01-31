فصائل منظمة التحرير في لبنان تؤكد تمسكها بالعمل الفلسطيني المشترك

أكد قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تمسكهم بالعمل الفلسطيني المشترك، بالاستناد إلى المعايير التي تضمنتها وثيقة العمل الفلسطيني المشترك، والتي تم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية برعاية رئيس مجلس النواب اللبناني دولة الرئيس نبيه بري.

وثمنت الفصائل خلال اجتماع لها عقد في سفارة دولة فلسطين في لبنان، لمناقشة ومتابعة مجمل القضايا العامة والخاصة المتعلقة بالمخيمات والتجمعات الفلسطينية ، الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي يرأسها معالي الوزير د. حسن منيمنة، من اجل إيجاد مقاربات بين المكونات السياسية اللبنانية لتحسين الاوضاع المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعت قيادة فصائل المنظمة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الاونروا لكي تتمكن من القيام بواجباتها في رعاية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم لهم الخدمات والاحتياجات المعيشية وفق المعايير الإنسانية الدولية، إلى أن يتحقق حلم عودتهم إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها في العام 1948 على يد العصابات الصهيونية بقوة الارهاب والاحتلال والاستيطان.

وأكدت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تأييدها ودعمها لكافة القضايا المطلبية المحقة للموظفين الفلسطينيين، وفي مقدمتها قضية الأمان الوظيفي ، كما دعت قيادة المنظمة كافة الموظفين والعاملين في الوكالة إلى الالتفاف حول الاتحاد العام للموظفين في وكالة الأونروا باعتباره إطارهم النقابي الذي جاء نتاج لنضالاتهم وتضحياتهم الكبيرة.

ودعمت قيادة فصائل المنظمة كافة الجهود التي تبذلها قيادة الفصائل والقوى الفلسطينية والأمن الوطني الفلسطيني في الشمال للحفاظ على الاستقرار الأمني في مخيم البداوي،مؤيدةً جميع الخطوات التي يقومون بها لتحقق هذه الغاية، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

ووجهت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، التحية لجميع الأسرى والمعتقلين البواسل في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني، وخاصة أولئك الأبطال في سجن” عوفر” الذي تعرض لعملية إقتحام من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، يرافقها الكلاب البوليسية المدربة،والتي استخدمت الرصاص المغلف وقنابل الصوت والغاز للتنكيل بالأسرى والمعتقلين والعبث بغرفهم ومصادرة أغراضهم.