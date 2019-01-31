السيتي يحيي آمال مانشستر بتعادله مع ليفربول

تمكن فريق ليستر سيتي من فرض التعادل الإيجابي على نظيره ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "آنفيلد".

وأحرز هدف ليفربول ساديو ماني في الدقيقة الثالثة، بينما جاء هدف ليستر سيتي عن طريق هاري ماجوير بالدقيقة 45، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 61 نقطة في الصدارة، وبفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، بينما ارتفع رصيد ليستر إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدوره، حقق بورنموث فوزاً مفاجئاً على ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة، وجاءت الأهداف عن طريق جوشوا كينج "هدفان" في الدقيقتين 47، و74 على التوالي، وديفيد بروكس بالدقيقة 63، وتشارلي دانييلز في الدقيقة 95.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 47، وهبط إلى المركز الخامس، وبفارق الأهداف المسجلة وراء آرسنال، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز توتنهام هوتسبير على واتفورد بهدفين لواحد، وتعادل ساوثهامتون مع كريستال بالاس بهدف لمثله.