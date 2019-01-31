الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة الى شديدة البرودة والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد البرودة خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .