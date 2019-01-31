كوخافي: جيش الاحتلال لن يسلم بتموضع حزب الله وإيران في الشمال

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الجنرال أفيف كوخافي أن الجيش سيواصل التحرك ضد تموضع حزب الله وإيران على الحدود الشمالية وإحباط مخططات تستهدف الجيش في الضفة الغربية والدفاع عن سكان المستوطنات في محيط قطاع غزة من التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الجنرال كوخافي إن منظمة حزب الله تسعى إلى التزود بأسلحة دقيقة وتطوير طرق من أجل التوغل إلى داخل "إسرائيل".

وأضاف أن نشاطات هذه المنظمة تهدف إلى المس بالإسرائيليين بواسطة صواريخ وقذائف صاروخية خرقاً لاتفاقيات دولية وأعراف حرب وقيم إنسانية بشكل سافر. على حد زعمه.