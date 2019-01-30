شهاب يحذر الإعلام الفلسطيني من التساوق مع الأكاذيب الإسرائيلية

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن الحركة متماسكة وقوية وهناك التزام وانضباط كامل بالقرارات التي تصدرها الهيئات القيادية للحركة.

وأوضح شهاب، في رده على الأكاذيب الصهيونية حول الحركة، أن ماكنة الدعاية هي أحد أدوات الاٍرهاب الاسرائيلي، هذه الماكينة الدعائية هي المجندة لتبرير الجريمة وغسل آثارها عن الضحية. واصفاً هؤلاء بالقتلة والمحرضين على القتل.

وقال شهاب في تصريح له، "واضح تماما أن هناك حملة منظمة تستهدف حركة الجهاد الإسلامي بشكل مباشر وربما يكون هذا التحريض مقدمة لشن عدوان واستهداف قيادات كبيرة في الحركة.

وحذر شهاب الاعلام الفلسطيني والعربي من التساوق مع الأكاذيب الإسرائيلية. مشدداً على أن موقف الحركة الثابتة تجاه أي عدوان متوقع ضد البلد وهو الرد والتصدي مهما كلّف ذلك من ثمن.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد موجهاً حديثه للعدو الصهيوني:" لن تجدوا أمانيكم ولن تحققوا رغباتكم في ثنايا الصحف وعبر إعلامكم الوقح والدعاية القذرة التي تمارسونها.