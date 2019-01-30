العنابي القطري يكتسح الإمارات وتتأهل لأول مرة لنهائي كأس آسيا

حقق المنتخب القطري تأهلا تاريخيا إلى نهائي بطولة آسيا لكرة القدم عقب فوزه الكاسح اليوم الثلاثاء على مستضيف البطولة الإمارات برباعية نظيفة.

وتناوب على رباعية منتخب قطر كل من خوخي بوعلام (22) والمعز علي (37) وحسن الهيدوس (80) والبديل حامد إسماعيل (90 3)، في مباراة شهدت طرد إسماعيل أحمد من الجانب الإماراتي (90 1).

وكان العنابي الطرف الأفضل في كل شيء وعرف كيف يترجم فرصه ويحافظ على أعصابه خلال الدقائق التسعين، كما استمر حارسه سعد الشيب في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة توالياً في البطولة.

وسيواجه المنتخب القطري في النهائي، المقرر في أول فبراير المقبل، المنتخب الياباني الفائز على إيران بنتيجة عريضة (3-0) في نصف النهائي الأول.

وكانت قطر قد حققت مشوارا مذهلا في المسابقة، إذ تصدرت مجموعتها الخامسة بثلاثة انتصارات على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية، ثم أخرجت العراق من دور الـ16 ومن بعده كوريا الجنوبية في ربع النهائي دون أن يدخل شباكها أي هدف فيما سجل هجوما 16 هدفا إلى حدود مباراة النصف النهائي اليوم.