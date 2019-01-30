"الجهاد الإسلامي" تنعي "شهيدة القدس" الفتاة سماح مبارك

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "شهيدة القدس الفتاة سماح زهير مبارك التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعيم شرق القدس المحتلة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي على لسان الناطق الاعلامي باسمها مصعب البريم أن الاعدام الميداني بحق ابناء شعبنا هو ارهاب صهيوني ووحشية غير مسبوقة".

وقال البريم: من العار على الانسانية والعالم المتباكي على القيم ترك الفلسطيني وحيدا في مواجهة ارهاب الاحتلال الصهيوني، مضيفا "الوحدة واجب شرعي ووطني واخلاقي يجب ان يترجم ميدانيا وسياسيا لمواجهة جرائم الاحتلال وهذا هو الفهم الوطني الواجب للشراكة السياسية".

واستشهدت فتاة مبارك صباح اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعيم شرق القدس المحتلة.