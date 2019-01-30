مقتل مواطن واصابة آخرين اثنين في شجار عائلي وسط قطاع غزة

لقي مواطن مصرعه اليوم مساء اليوم الأربعاء، وأصيب اثنان آخرين، إثر شجار عائلي وقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بغزة أيمن البطنيجي: إنَّ شخصاً لقي مصرعه على الفور نتيجة تعرضه لعدة طعنات بالسكين، فيما اصيب اثنان آخرين إحداهما جراحه خطيرة، إثر شجار عائلي وقع في مخيم البريج.

ونقل الشخص المتوفى إلى المستشفى إلى شهداء الأقصى جثة هامدة، فيما نُقل المصابين إلى غرف العمليات لتقديم العلاج لهم.

في السياق، باشرت قوة من الشرطة الفلسطينية التحقيق في ملابسات الحادثة لاتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.