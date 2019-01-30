"الجهاد" و"فدا": لقاءات موسكو للمصالحة ليست بديلة عن الرعاية والدور المصري

قالت حركة الجهاد الإسلامي وحزب فدا "إن لقاءات موسكو للمصالحة ليست بديلة عن الرعاية والدور المصري" جاء ذلك خلال، لقاء جمع الحركتين في سياق تعزيز العلاقات الثنائية الوطنية.

وأكد الطرفان على تعزيز العلاقات الثنائية والوطنية بين مختلف القوى وسبل تمتينها.

وقد تطرق اللقاء لصعوبة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية والوضع الصعب الذي يمر به اهل القطاع والشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده وتبعات استمرار الحصار الظالم وتداعيات الانقسام على القضية الفلسطينية.

واكد الطرفان بان السبيل الوحيد للخروج من المأزق الفلسطيني هو حوار شامل يضم الكل الفلسطيني على مستوى امناء الفصائل من اجل وضع رؤيا مشتركة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات شاملة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني) متزامنة؛ وصولا للشراكة الوطنية الحقيقية على ان تتوقف كافة الاجراءات عن قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا ووقف اية خطوات.

وشدد الطرفان على الدور المصري في رعاية ملف المصالحة وبأن اي لقاءات قد تعقد في موسكو او غيرها لن تكون بديلاً عن الدور المصري المقدر الذي بذلته مصر مشكورة في سبيل اتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وبان حكومة بدون اجماع وطني لن تحل الازمة مهما أطلق عليها من تسميات.

وقد اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الوطنية والثنائية والتي تساعد على تعزيز صمود السعب الفلسطيني امام المؤامرات الصهيوامريكية.