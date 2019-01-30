IHH التركية تقدم مساعدات مالية لأسر شهداء في غزة

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأربعاء، مساعدات مالية لأسر 271 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة.

وقال مدير الإعلام في (IHH)، محمود الشرفا، للأناضول، إن "الهيئة قدمت تبرعات مالية لأسر 271 فلسطينيا في قطاع غزة استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية منذ مارس/آذار 2018".

وأوضح الشرفا أن القيمة الإجمالية للتبرعات بلغت 30 ألف يورو.

وأضاف أن "المشروع يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يعاني منها أهالي القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي".

وأكد الشرفا أن الهيئة مستمرة في تقديم مشاريعها الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

جدير بالذكر أنه منذ مارس/ آذار الماضي، يشارك آلاف الفلسطينيين أيام الجُمع، في مسيرات "العودة" على مقربة من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجًا على الحصار.