نصرالله يؤكّد موقف حزب الله الداعم لجميع الفصائل الفلسطينية



استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله الأمين العام للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية أيمن صلاح الششنية (أبو ياسر) والوفد القيادي المرافق له .

واكد حزب الله في بيان له اليوم الاربعاء على موقف الحزب الداعم لجميع حركات وفصائل "المقاومة" الفلسطينية.

وقال الحزب انه تم بحث الأوضاع في فلسطين المحتلة، وخصوصاً قطاع غزة، وما يتعلق بمسيرات العودة وجهوزية المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني".

وأكّد نصرالله "موقف حزب الله الثابت والداعم لجميع حركات وفصائل المقاومة في هذه المعركة المصيرية"، مشيدا بـ "عملية العلم التي نفذها مجاهدو اللجان".