 القيادي عدنان: الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة لن تفت في عضد شعبنا

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان "إن الاعتقالات الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني والتي تطال الآلاف منهم لن تفت في عضد شعبنا".

وأضاف في تصريحٍ صحفي: إن إعادة اعتقال المُحررين الشيخ القيادي جعفر عز الدين ومصطفى شيباني وبكر أبو عبيد فجر اليوم من بلدة عرابة، وحملات الاعتقالات المتواصلة في القدس والضفة لن يفت في عضد شعبنا ومقاومته.

يذكر أن الشيخ جعفر عزالدين أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية وانتصر مرتين على الاحتلال مع المحررين طارق قعدان وسامر العيساوي وبلال ذياب وثائر حلاحلة وحسن الصفدي.