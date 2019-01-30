أبو مرزوق: حماس لن تشارك بحكومة "فيشي" المقبلة وفتح الرصاصة الأولى والأخيرة

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، الحكومة التي تنوي فصائل منظمة التحرير تشكيلها بـ "حكومة فيشي".

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر صفحته بموقع (تويتر): ما أكثر تصريحات قادة فتح، أن حماس غير مدعوة للمشاركة في حكومة منظمة التحرير.

وأضاف: "من قال إننا سنشارك بحكومة فيشي القادمة، والخالية من أي إرث وطني، والمعززة للانقسام، والمهيئة لصفقة القرن، ومن تنازل عن 78% من أرض فلسطين، وقبل بتبادل الأراضي سيقبل 90% من الضفة الغربية".

وختم أبو مرزوق، تغريدته بالقول: "المهم فتح الرصاصة الأولى والأخيرة".

يشار إلى أن الرئيس محمود عباس، قَبِلَ مساء أمس الثلاثاء، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، جاء ذلك عقب تسلم الرئيس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.

وسيبدأ الرئيس عباس، المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.