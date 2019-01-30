غزة: اجتماع مهم للجنة التحشيد الجماهيري لمسيرة العودة وكسر الحصار

عقد جهاز العمل الجماهيري في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري المخصص لمناقشة الترتيبات، في مخيمات العودة بقطاع غزة، ليوم الجمعة المقبل.

وأكد مسؤول الجهاز ولجنة التحشيد بالهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، أهمية بذل جهود كبيرة في عملية التحشيد والضبط الجماهيري بمخيمات العودة.

واستعرض الحرازين جملة من المحددات والضوابط التي يجب مراعاتها في الضبط الجماهيري ميدانياً.

كما استعرض آليات عمل لعملية التحشيد، وتوزيع الجماهير في المخيمات الخمس، وتنظيم مغادرة الحضور بعد انتهاء الفعاليات.

واستمع الحرازين من مسؤولي الفعاليات والعمل الجماهيري في المحافظات، إلى تقارير عن عملهم، والصعوبات التي تواجههم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحرازين عزمه تذليل كافة العقبات التي تعيق العمل أحياناً، مشدداً على أن مسيرات العودة متواصلة حتى تحقيق كافة أهدافها.