أمريكا تحذر "إسرائيل" من الرد الإيراني

في تقرير للكونغرس، المدير العام للاستخبارات القومية يحذر من أن إيران تسعى دون رادع إلى إنشاء "شبكة من المجموعات المسلحة" في سوريا.

وحذر مسؤول أمريكي كبير، من أن إيران ستقوم على الأرجح بمهاجمة "إسرائيل" إذا واصلت "إسرائيل" في قصف اهداف عسكرية تابعة لإيران في سوريا، على الرغم من أن إيران لا ترغب في مواجهة مباشرة في المستقبل القريب.

فقد قال مدير الاستخبارات القومية الامريكية، دان كوتس، للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي: "إننا نقدّر أن إيران تسعى إلى تجنب صراع مسلح كبير مع "إسرائيل".

ومع ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية التي تتسبب في سقوط قتلى إيرانيين ستزيد من احتمال انتقام إيراني تقليدي ضد إسرائيل، وفقاً لتقرير الكونجرس.

وعرض كوتس وجهات نظر أجهزة المخابرات الأمريكية، المكونة من 16 جهاز مخابرات، للجنة مجلس الشيوخ في إطار التقييم السنوي للتهديدات من حول العالم.

هذا التحليل لأجهزة المخابرات الأمريكية عكس مخاوف مماثلة في داخل "إسرائيل" بشأن احتمال متزايد لرد إيراني على الغارات الجوية للجيش "الإسرائيلي" في سوريا.

وحذر رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في تل أبيب الإثنين هو أيضا من أن إيران ستقوم على الأرجح بـ"تكثيف ردها" على الهجمات الإسرائيلية ضد قواتها في سوريا.