7 علامات تُخبرك إذا كان عندك نقص أوميجا 3 فى جسمك!

الأحماض الدهنية أوميجا 3 هي الدهون الصحية التي نحصل عليها من خلال نظامنا الغذائي ولها عدد من الفوائد الصحية الأساسية، لذا إذا كنت لا تتناول ما يكفى من هذه الأحماض الدهنية فسوف تتأثر صحتك وتظهر عليك مجموعة من الأعراض، فى هذا التقرير نتعرف على 7 علامات تخبرك أنك تعانى من نقص الأوميجا 3 فى جسمك، بحسب موقع "Net doctor".

جفاف الجلد

شباب البشرة ونعومتها ورطوبتها ترتبط بتناولك مزيد من الدهون الصحية "الأوميجا 3"، ومن علامات نقص الأوميجا 3 جفاف البشرة، حيث تساعد أوميجا 3 البشرة على امتصاص العناصر الغذائية السليمة وطرد الزيوت الضارة، مما يؤدي إلى ظهور البشرة صحية ولامعة.

تساقط الشعر

توجد الأوميجا 3 أيضاً في بصيلات الشعر، مما يجعلها مادة مغذية مهمة للشعر اللامع، حيث تغذي الشعر وتدعم سماكته وتقلل أيضًا من التهاب الفروة الذي يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

تكسر الأظافر

الأظافر الضعيفة التى يمكن تكسيرها بسهولة من علامات نقص الأوميجا 3 فى جسمك، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن أوميجا 3 من مصادر حيوانية ، مثل زيوت السمك ، تكون أسهل على الجسم لامتصاصها مقارنة بالنباتات ، لذلك قم بتضمين الأسماك الزيتية مثل: السردين والتونة في نظامك الغذائي إذا استطعت.

الأرق

وجدت دراسة من جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات أعلى من أوميجا 3 يحصلون على عدد ساعات وجودة للنوم أفضل من غيرهم.

5- ضعف التركيز

إذا كنت لا تأكل الكثير من الأسماك الزيتية، أو لا تتناول مكملات أوميجا -3 ، فهناك احتمال كبير بأنك قد تواجه مشكلة فى التركيز.

6- التعب والإرهاق

يمكن أن يكون للإرهاق العادي أسباباً كثيرة، ولكن لا شك في أن نقص الأوميجا 3 يمكن أن يكون أحدها، ووفقًا لمركز جامعة ميريلاند الأمريكية، فإن التعب هو أحد الأعراض الشائعة لنقص أوميجا 3 ، ولذا فإن تعزيز نظامك الغذائي بالزيوت الدهنية يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك.

7- آلام المفاصل

أحماض أوميجا 3 الدهنية المشتقة من زيوت السمك بها عوامل مضادة للالتهابات، وهذا ما يجعلها مهمة جدا للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، لذا يجب التأكد من حصولك على ما يكفي من الأوميجا 3 الذى قد يوقف العملية التي تدمر الأنسجة والمفاصل، والتي تسبب الالتهاب.

أطعمة غنية بالأوميجا 3

-سمك الماكريل.

-عين الجمل.

-سمك السلمون.

-فول الصويا.

-المحار.

- البيض.

-السردين.

-بذور الكتان.

-السبانخ.

- بذور الشيا.