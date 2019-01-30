هآرتس: امريكا تواصل تصنيع رؤوس نووية خشية من مواجهة نووية مع روسيا

ذكرت صحيفة هآرتس بأن الولايات المتحدة بدأت تصنيع قنابل نووية مخففه ورؤوس نووية يمكن تركيبها على صواريخ من نوع " تريدنت " وهي صواريخ بلاستيه بعيدة المدي يمكن اطلاقها من غواصات ، فقد قالت الإدارة القومية للأمن النووي بأن الرؤوس النووية المتفجرة بدأ تصنيعها في مصنع بانتيكس لتصنيع الاسلحة النووية في تكساس .

وبينت صحيفة هآرتس ان الرئيس الامريكي اعطى تعليماته للبدء بتصنيع الرؤوس النووية المخففة العام الماضي، وقالت الادارة بأنه تم تصنيع عدد من الرؤوس النووية والشهر المقبل سيتم ارسالها لأهدافها.

وقالت مصادر تؤيد مراقبة السلاح النووي بأن الامر يمكن ان يؤدي لوصول امريكا وروسيا لعتبة مواجهة نووية .